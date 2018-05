Trump impulsa nuevas sanciones contra Venezuela tras elecciones

Con estas sanciones, se busca seguir limitando la capacidad de liquidez del régimen de Maduro, aunque no atacan directamente a las transacciones petroleras del país ya que Estados Unidos no impide que se comercialice el crudo venezolano.

Los altos funcionarios también explicaron que están coordinados activamente con los 14 países del Grupo de Lima, quienes también rechazaron las elecciones y que siguen maneando todas las opciones posibles, incluyendo una opción militar.

De igual forma, Estados Unidos calificó como una farsa las elecciones presidenciales venezolanas, en las que Nicolás Maduro fue reelegido por 6.1 millones de votos a favor, en lo que ha sido una de las participaciones más bajas en la historia del país sudamericano.

.@POTUS took decisive action today to prevent the Maduro regime from lining its own pockets & further mortgaging the future of the Venezuelan people. The U.S. is tightening existing sanctions and prohibiting the sale of government assets & sale of Venezuelan debt. #FreeVenezuela pic.twitter.com/m3Y1nyRXPK — Vice President Mike Pence (@VP) 21 de mayo de 2018