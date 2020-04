ESPECIAL: Día Mundial de Los Simpson

Todo comenzó un 19 de abril de 1987, cuando The Tracey Ullman Show necesitaba entreactos para su programa, y el elegido para realizarlos fue Matt Groening, quien confesó que dibujó a los personajes principales de Los Simpson en una servilleta, mientras esperaba sentado en un sofá para reunirse con James L. Brooks, uno de los productores.

Así, la familia animada más popular de la historia apareció por primera vez con el corto ‘Good Nights’; y tras 48 episodios de entre uno y dos minutos de duración, Homer, Marge, Lisa, Maggie y Bart (nombrados como la familia de Groening) tuvieron tanta fama que se convirtieron en una serie independiente, estrenándose con un capítulo de 20 minutos llamado “Simpsons Roasting on an Open Fire”, que se transmitió el 17 de diciembre de 1989.

El alcance que lograron Los Simpson llevó a la cadena Fox a incluir una serie animada en su prime time, un arriesgado movimiento que elevó su audiencia y a la familia amarilla la hizo acreedora a una gran cantidad de reconocimientos, incluido el Emmy al “mejor programa de animación de menos de una hora” en una decena de ocasiones.

Cuando Groening creó a Los Simpsons, posiblemente sólo esperaba proyectar una sátira a la sociedad estadounidense, pero ahora, el programa asentado en la ficticia ciudad de Springfield, está más cerca de ser una plataforma de crítica a todos los aspectos de la idiosincrasia mundial.

Varios episodios tocan el tema de la discriminación, los ciudadanos apoyan proyectos de leyes para la deportación de inmigrantes ilegales como Apu Nahasapeemapetilon, el dueño indio del Mini Súper. O los malos tratos que recibe el escoses Willy como conserje de la Primaria; el desprecio y la explotación son actitudes comunes para con ellos. Los Simpson además, reflejan los vicios de la sociedad occidental, adicciones a drogas ilegales, al juego, el cigarro y por supuesto, al alcohol.

“Los gays están hambrientos de muestras positivas de amor perdurable”, es así como Matt Groening ha expresado su amistad y apoyo a la comunidad Lésbico Gay Bisexual y Transgénero, y a ellos ha dedicado personajes –según un estudio de la Alianza Gay y Lésbica contra la difamación (GLAAD por sus siglas en inglés) determinó que 9 de los 679 personajes que aparecen y han aparecido son homosexuales- y decenas de capítulos; donde se ha tocado el derecho de los gays a casarse.

En su décimo aniversario, la serie celebró con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el nombramiento de la revista Time como “la mejor serie de televisión del Siglo XX” y el Global Fanfest. A sus 20 años ya poseía el récord de la comedia con mayor tiempo en la televisión en horario de máxima audiencia, con una media de 27.2 millones de personas.

La serie ya ha superado los 30 años al aire, cosa que sorprendió a su creador, quien reconoció que “escribí esta loca pieza musical y esperaba que nadie la escuchara porque en realidad no pensé que el show tuviera una oportunidad. Esperaba que tuviera tres episodios y lo cancelaran”. No obstante, es tal el impacto de Los Simpson, que la revista Time colocó a Bart, representando a la serie, como una de las 100 figuras culturales más influyentes de nuestra época, compartiendo créditos con Picasso, Frank Sinatra, Bob Dylan y The Beatles.

Los Simpson son poseedores de más de 170 premios, una audiencia de 40 millones de espectadores en todo el mundo y se emite en 25 países, además del récord Guinness por ser la serie con más estrellas invitadas, pues Springfield ha sido visitado por diversos personajes históricos y celebridades, desde políticos y líderes de opinión, hasta deportistas y actores, como Magic Johnson, Elton John, Britney Spears, J. K. Rowling. Asimismo, ha honrado a varios clásicos del cine como Pulp Fiction, Psicosis o La naranja mecánica, por mencionar algunos.

Y sí, el programa ha recibido críticas y hasta censuras internacionales, pero ninguna que represente una crisis para llegar a pensar en su fin. De hecho, sus productores trabajan en dos temporadas más, 31 y 32, que se transmitirán durante este 2020 y 2021, lo que garantiza que Los Simpson alcanzarán la cifra de 713 episodios, asegurándose el pódium como la serie con más capítulos emitidos en horario estelar en Estados Unidos.

En 2017, la “influencia amarilla” llevó a que, a través de Change.org, se decidiera recoger firmas para convertir cada 19 de abril en el Día Mundial de Los Simpson, programa irreverentemente bien creado y llevado de manera inteligente, que se trata no sólo de un show, sino de un medio que ironiza el ser, las ciudades y sus habitantes.

Es un programa dirigido a un público atento y culto con capacidades para entenderlo, y que no sólo divierte a un sector maduro de la sociedad, sino que también resulta entretenido para los niños; no es critica sin sentido pues también realza los valores familiares y crea conciencia sobre aquellos valores sociales que se han perdido.



Así que, cualquier cosa que pasa en Springfield parecida a la realidad, es mera coincidencia.