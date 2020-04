Interesa a estos dos equipos el hijo del 'Loco' Abreu

Sebastián Abreu reveló que su hijo, Diego, tiene ofertas de equipos de la Liga MX para jugar de forma profesional en el futbol mexicano, incluso, Chivas y Necaxa, ya realizaron una primera oferta.

No obstante, considera que aún no es tiempo de que su hijo deje Uruguay, ya que debe terminar con la base de sus estudios y seguir sumando experiencia con el club Defensor Sporting, donde además aspira a cumplir el sueño de debutar el primera división.

"No se iría hasta cumplir la mayoría de edad porque tiene que terminar su base de estudios, cosechar experiencias y ya con otra carcasa tomar la oportunidad de ir a su país de nacimiento que es México. Hay cosas que uno puede transmitirle, pero otras que no. Indudablemente, le podrás decir pros y contras, pero con 16 años lo mejor que puede pasar es que la decisión la tome él para que no tenga que reprocharle nada a nadie", señaló.