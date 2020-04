Joaquin Phoenix pide liberar a reos vulnerables

Joaquin Phoenix ha manifestado su inquietud ante la situación de los reos, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, por lo que ha pedido la excarcelación de aquellos más vulnerables, para impedir la propagación del Covid-19 en las prisiones de Nueva York.

"La propagación del coronavirus en las cárceles amenaza la salud y la seguridad de todos nosotros. Cuando estás encarcelado no existe la distancia social y garantizar una buena higiene no es una opción. Los líderes deben hacer todo lo posible para evitar que las personas encarceladas y los que trabajan en las cárceles enfermen y propaguen el virus", apuntó el actor mediante un comunicado, en el marco de la campaña Release Aging People in Prison.