Empresas no esenciales que sigan operando serán clausuradas

La empresas no esenciales que se mantengan abiertas o que no permitan que sus empleados se queden en casa para evitar la movilización y los contagios del nuevo coronavirus serán clausuradas, anunció el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell en conferencia nocturna.

Tras presentar los resultados de un operativo de inspección que muestra que 50 por ciento de empresas no esenciales cerró de manera inmediata a la solicitud, 17 por ciento lo hizo después de recibir un segundo exhorto y 15 por ciento mantiene operaciones, desobedeciendo a la autoridad.

Jalisco, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Puebla, Ciudad de México, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato son las entidades que no están contribuyendo completamente a la reducción de los contagios porque los trabajadores no se pueden quedar en casa ya que están en riesgo de perder su empleo, pues las empresas no están acatando las medidas decretadas para el cierre de las no esenciales.

Ante ello, detalló que a las empresas que se nieguen a cerrar se les levantará una acta de inspección en materia de seguridad y de salud en el trabajo para iniciar el proceso de sanción. Luego la Secretaría del Trabajo dará vista a la autoridad sanitaria para proceder a la clausura, se reportará al Ministerio Público para que realice la investigación de un posible delito, “porque aquí estamos hablando del daño a la salud que puede costar la vida”, dijo.

De las empresas que aún están operando y no deberían, 28 por ciento es de la industria automotriz, 21 por ciento de comercio de productos no esenciales, 17 de la industria textil, 9 de la maderera y 25 por ciento otras actividades como industria aeroespacial, celulosa y papel, y construcción.