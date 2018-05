Casa Blanca insiste en llamar animales a miembros de la MS-13

Esto se unen a las ya mencionadas declaraciones de Trump, vertidas en una mesa redonda en la Casa Blanca con representantes de gobierno de las llamadas Ciudades Santuario, las cuales se han a cooperar con el control migratorio del gobierno federal.

En cuanto a la campaña que mantiene el presidente contra este grupo, se informó que este miércoles 23 de mayo visitará Nueva York para dar un discurso sobre los peligros de la MS-13.

Pese a estas declaraciones, de acuerdo con una estimación del grupo WOLA, la cual hace campañas en defensa de los derechos humanos en las Américas, la MS-13 solo representa el uno por ciento de los 1.4 millones de pandilleros que se registra en Estados Unidos.

Too many innocent Americans have fallen victim to the unthinkable violence of MS-13’s animals. What you need to know ?? https://t.co/9PR7eA1HLn — The White House (@WhiteHouse) 21 de mayo de 2018