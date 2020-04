Respalda Barbosa estrategia de AMLO ante Covid-19

Al cerrar filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y al manifestar su respaldo a la estrategia que está aplicando para hacerle frente al COVID- 19, el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, llamó a no construir escenarios de oportunidad política, lo anterior al ser cuestionado sobre las inquietudes de gobernadores del norte del país, en el sentido de revisar la coordinación fiscal vigente.



Al presidir la conferencia de prensa sobre asuntos de salud, aseguró que no es momento de discutir este viejo asunto, abierto en el pasado en gobiernos priistas y panistas.



De manera respetuosa, Barbosa Huerta demandó a sus homólogos trabajar en coordinación con el Gobierno Federal para hacerle frente a la contingencia sanitaria.



Por último, Barbosa Huerta reiteró que no es momento de debatir el tipo de federalismo y la coordinación fiscal vigente en México, sino de sumar esfuerzos en favor de la sociedad.