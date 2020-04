Selena Gomez compra la mansión de Tom Petty

Recientemene, Selena Gomez adquirió la mansión del fallecido músico Tom Petty, ubicada en Encino, California, por la cantidad de 4.9 millones de dólares. Al momento de la venta, la identidad de la compradora no había sido revelada.

La propiedad cuenta con seis habitaciones, ocho baños completos y dos medios baños. Además de un estudio de grabación, chimenea de piedra, habitación de yoga, escalera de caracol, sala de juegos, bodega, gimnasio y sala de masajes.

El líder de Tom Petty and The Heartbreakers construyó la casa tras un incendio que destruyó su anterior hogar, incluso sirvió como inspiración para el tema de 1989, I Won’t Back Down, en la mansión vivió con su primera esposa Jane Benyo, hasta su divorcio en 1996, aunque Benyo siguió viviendo en la residencia hasta 2015.

Selena Gomez ha dejado ver que es fanática de Petty, ya que en 2018, durante un evento en Hollywood, portó una blusa con la ilustración del musico al frente.