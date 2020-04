Wonder Woman 1984 sorprende con nuevas imágenes

Wonder Woman 1984 de Warner Bros estrenó imágenes de la cinta, donde Diana Prince luce su nueva armadura dorada.

En las imágenes se puede pareciar a la superheroína interpretada por Gal Gadot vestida con la armadura dorada del águila, que ya apareció en el tráiler de la cinta, como también en los nuevos carteles promocionales, pero ahora se permite ver con más precisión uno de los trajes más interesantes de la amazona, puesto que en los cómics de DC, enfundada en esta coraza forjada a base de oro puro, Diana incrementa notablemente sus poderes.

Mietras que en otra instantánea se muestra una escena romántica entre la superheroína y Steve Trevor. El gran amor de la princesa amazona regresa en esta segunda parte, pese que inicialmente falleció en la primera cinta, ambientada en 1918, durante la Primera Guerra Mundial.

Nuevas imagenes de Wonder Woman para la película #WW84 publicado por la revista EMPIRE. pic.twitter.com/vHbnUbms58 — DC - Latinoamerica (@DCComicsLatinA1) April 13, 2020

Por su parte, Gadot ha declarado que en esta segunda parte, que volverá a estar dirigida por Patty Jenkins podrá verse a una Mujer Maravilla mucho más madura.

“La primera película fue la mayoría de edad de Diana, convirtiéndose en Wonder Woman”, comenta a Empire. “Era muy ingenua y no entendía la complejidad de la vida, como pez fuera del agua. En esta entrega no será el caso. Diana ha evolucionado. Es mucho más madura y experimentada. Pese a ello, está muy sola. Perdió a todos los miembros de su equipo”, continúa explicando, anunciado que a la amazona le sucederá “algo loco”.