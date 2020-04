Presenta Barbosa Plan de Reactivación Económica

Con la finalidad de seguir fortaleciendo la economía del estado, así como para atender todos los frentes durante la actual contingencia sanitaria causada por el COVID- 19, el gobernador Miguel Barbosa Huerta presentó el Plan de Reactivación Económica, consistente en el otorgamiento de apoyos fiscales, al campo, financieros y para la continuidad de la operación empresarial.



Acompañado por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, el titular del Ejecutivo afirmó que el Gobierno del Estado no se detendrá ni paralizará por la pandemia, sino al contrario, responderá como hasta ahora lo ha hecho.



En la presentación, en la que estuvieron presentes las y los titulares de las secretarías de Planeación y Finanzas, de Economía, de Desarrollo Rural, de Administración y Gobernación, María Teresa Castro, Olivia Salomón, Ana Laura Altamirano, Rosa Urtuzuástegui Carrillo y David Méndez, respectivamente, Barbosa Huerta afirmó que Puebla tiene suficiencia para atender todas las vertientes de la pandemia.



Lo anterior, dijo, se ha visto reflejado en la reconversión de cinco hospitales en donde se atenderán exclusivamente a los pacientes de coronavirus, a los que se sumarán otros siete nosocomios en próximas fechas.



Resaltó la distribución de paquetes alimentarios e higiénicos a las familias poblanas que viven en las zonas más vulnerables, acción que se está desarrollando sin sesgos, de manera gratuita y directamente a los domicilios.



SE ELIMINARÁN Y REDUCIRÁN IMPUESTOS, Y SE AMPLIARÁN

PLAZOS PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES



Al respecto, la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, dio a conocer que no se cobrará el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, mejor conocido como el Impuesto Sobre Nómina, a las microempresas (de uno a 10 trabajadores), de abril a diciembre.



En tanto, a las pequeñas compañías, cuya plantilla laboral va de los 11 a los 50 empleados, se les aplicará un descuento de hasta el 50 por ciento en el pago de este impuesto, de abril a septiembre. Mientras que el resto de las empresas, es decir, aquellas que tienen 51 trabajadores en adelante, tendrán la posibilidad efectuar los pagos de abril, mayo y junio hasta el mes de julio, sin causar recargos, actualización, ni multas.



Con el estímulo fiscal referente al pago del Impuesto Sobre la Nómina, el 80 por ciento del padrón de contribuyentes obtendrá un beneficio, pues en el estado hay 17 mil 844 compañías que emplean de uno a 10 trabajadores, mientras que las consideradas como empresas pequeñas (11 a 50 empleados) ascienden a 4 mil 274.



Por otro lado, la funcionaria dio a conocer que los impuestos Sobre Servicios de Hospedaje y Sobre Realización de Juegos con Apuestas y Sorteos, no se cobrarán de abril a diciembre de este año.



Castro Corro también comentó que el 30 de septiembre será la nueva fecha límite para pagar el control vehicular, por lo que la condonación del 100 por ciento en el pago de la Tenencia también se extiende hasta ese día, a partir del cual iniciará el reemplacamiento.



IMPULSARÁ GOBIERNO DEL ESTADO TRES PROGRAMAS

DE APOYO A PYMES: SALOMÓN



En tanto, la secretaria de Economía, Olivia Salomón, anunció que el Plan de Reactivación contempla apoyos financieros para pequeñas y medianas empresas (PyMes) y para mujeres empresarias y emprendedoras.



Explicó que en alianza con Nacional Financiera (Nafinsa), el Gobierno del Estado pondrá en marcha tres iniciativas de financiamiento. El programa “Impulso”, en el que con una bolsa de hasta 500 millones de pesos, se ofrecerá una contragarantía para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a créditos de la banca de desarrollo de entre 500 mil hasta 5 millones de pesos con plazos de hasta 36 meses.



El programa “Apoyo a Mujeres Empresarias”. Con créditos de hasta 5 millones de pesos, sin garantía hipotecaria ni aval solidario para montos de hasta 300 mil pesos si el negocio pertenece al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Asimismo, para montos de 500 mil hasta 2.5 millones de pesos.



El programa para “Jóvenes Empresarios”. Para personas de 18 y 35 años con negocios con al menos un año de operación y créditos de 300 mil pesos hasta 2.5 millones de pesos.



La funcionaria detalló que, para acceder a estos beneficios, en la página de la Secretaría de Economía habrá un botón de registro, que es el primer paso para evaluar la factibilidad y brindar la asesoría para que estos créditos fructifiquen el apoyo de la conservación de empleos y en una segunda fase reactiven sus negocios.



Salomón también recordó que, para reactivar la economía local, se acelerarán los proyectos de la Agencia Estatal de Energía, de Ciudad Modelo, de los parques industriales, del megaproyecto San Francisco, el del Aeropuerto Hermanos Serdán y el de la zona de conciertos “Cola de Lagarto”.



CONTINUARÁN APOYOS PARA EL CAMPO



Por su parte, la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, indicó que continuará la entrega de los apoyos para productores, esto para garantizar el abasto de las cosechas en los mercados local y nacional.



Mencionó que, como parte esencial de la administración, en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 se consideró la Recuperación del Campo Poblano como un eje fundamental para el crecimiento de este sector y de las familias que depende de el.



Por ello, apuntó, la contingencia sanitaria no frenará las inversiones para los sectores pecuario y acuícola, la recuperación de la cafeticultura, la reconversión productiva para cultivos de alto valor comercial como el agave, el aguacate, la vainilla, la pimienta, las berries, la pitaya, la pitahaya.



Además, se impulsará comercialmente los maíces nativos, se mantendrán los apoyos a la infraestructura del campo con equipamiento y material genético.