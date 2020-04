México suma 273 muertes por Covid-19

México suma 273 defunciones a causa del Covid-19, mientras que 4 mil 219 casos han sido confirmados. Otros 9 mil 983 se investigan como sospechosos y 21 mil 277 han resultado negativos.

Se han realizado 35 mil pruebas diagnósticas en todo el país, no obstante, se estima que el número de enfermos es 8.2 veces mayor, de acuerdo con el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Hasta el momento, 67.43 por ciento de los casos no han requerido hospitalización, 10.43 por ciento, sí; 0.23 por ciento de las y los enfermos se encuentran en estado grave y otro 3.91 por ciento ha sido intubado.

En cuanto a los fallecidos, 56.4 por ciento tenía entre 25 y 59 años de edad, mientras que el restante 43.6 por ciento eran mayores de 60 años. No se han registrado fallecidos menores de 25 años en México.

Los estados que concentran la mayor tasa de incidencia de casos confirmados son Baja California Sur, Quintana Roo y la Ciudad de México

México próximamente entrará a la Fase 3 de la pandemia, donde el número de casos aumentará, "implica muertes y requiere la responsabilida de todas las personas para evitar que los casos aumenten”, destacó López-Gatell.

El Gobierno de México decretó la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a las millones de personas empleadas en el trabajo informal.