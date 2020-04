Reitera CATEM respaldo a AMLO ante contingencia por Covid-19

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara el Programa de Empleo y Bienestar para apoyar a 22 millones de personas pobres; otorgar 2 millones 100 mil créditos y generar 2 millones de empleos para enfrentar la crisis por el coronavirus (Covid-19), recibió el respaldo del sector empresarial.

Particularmente, el secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, recordó que su gremio tomó medidas de carácter económico-laboral, para hacer frente a la contingencia sanitaria y así evitar afectaciones a los trabajadores mexicanos.

“Con estas medidas se busca alentar el bienestar en el corto plazo y la capacidad de reacción de la economía en los meses por venir”, señaló el dirigente.



Para proteger las fuentes de empleo en el país, la CATEM se compromete a que ningún sindicato perteneciente a su confederación cobre cuotas sindicales en su totalidad, así como a generar condiciones de paz laboral, asegurando que no existirá ningún paro o conflicto.



Asimismo, solicitó respetuosamente al empresariado mantener la totalidad de sus plantillas laborales durante esta contingencia.



De concretarse el fondo de 180 mil millones de pesos, avalado por el Congreso de la Unión, éste deberá aplicarse de manera equitativa, privilegiando las medidas que atiendan el desempleo.



Los factores de la producción deberán adoptar medidas inmediatas para cuidar la planta productiva nacional. Así, sindicatos y patrones estableceremos un plan de acción que incluya estrategias particulares en cada centro de trabajo.



La CATEM exhortó a las cadenas comerciales a cuidar el abasto de los productos básicos, y a la autoridad competente, a vigilar que no existan incrementos injustificados de precios que lastimen la economía de los trabajadores.



La Comisión Nacional Bancaria (CNB) deberá ampliar los plazos para el pago de créditos, tasas preferenciales para el consumo de bienes básicos, así como los requisitos para acceder a créditos y financiamiento.



Que la autoridad vigile los convenios de préstamo, vía descuento de nómina, con financieras legalmente constituidas; para evitar que los trabajadores se expongan con opciones que arriesguen su patrimonio.



Crear un comité nacional permanente, integrado por gobierno, cámaras empresariales y confederaciones sindicales. Además, privilegiar la salud de los trabajadores ante la presencia de la pandemia del COVID19, pero no por ello parar la actividad económica. Por ello debemos impulsar esquemas de flexibilidad laboral.



Finalmente, Pedro Haces llamó a reconocer la emergencia que ha generado la pandemia del coronavirus COVID19 y ser conscientes de las posibles afectaciones en materia de salud y en el plano económico, para anticipar medidas que protejan a la clase trabajadora del país.