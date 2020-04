Ronaldo y Beckham planean un amistoso Real Valladolid vs. Inter Miami

Ronaldo, presidente y máximo accionista del Real Valladolid, intercambió inquietudes con David Beckham, propietario del Inter Miami, una de ellas, jugar un amistoso para recaudar fondos a favor de la lucha contra el coronavirus.

"Estamos intentando no gastar mucho porque no tenemos mucho dinero. Es importante quedarse en Primera División por ese dinero. No sabemos cómo se va a acabar la Liga, tenemos que esperar. Estamos hablando con LaLiga y la Federación, parece que a partir del día 26 se podrá ir a trabajar. Creo que necesitaremos varias semanas antes de volver a jugar, pero tenemos tiempo", indicó Ronaldo, que no descartó que la temporada se alargue hasta agosto.