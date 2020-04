Sin simulación, gobierno estatal combate la delincuencia: Barbosa

Al manifestar que el Gobierno del Estado no simula en materia de seguridad y que se encuentra al margen de la frivolidad, el titular del Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, sentenció que mantiene un combate frontal contra la delincuencia, por lo que advirtió que irá contra los capos que operan en Puebla, mismos que eran protegidos por las pasadas administraciones.



El mandatario reconoció que la delincuencia no “duerme” a pesar de la contingencia sanitaria por el COVID- 19, no obstante, afirmó que su gobierno está aprovechando la ocasión para desmantelar los asientos de las bandas criminales, como ha sucedido recientemente.



Al presidir una rueda de prensa en Casa Aguayo, donde estuvo acompañado por los secretarios de Seguridad y Gobernación, Raciel López Salazar y David Méndez Márquez, el gobernador anunció una vigilancia especial en el segundo piso de la autopista México- Puebla y su parte baja, a fin de evitar asaltos a camiones de carga que transporten productos básicos, que son esenciales en esta pandemia.



En ese sentido, dio a conocer un reciente cateo que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) en el patio de un inmueble del municipio de Quecholac, donde había 60 unidades irregulares, de las cuales 36 estaban cargadas de productos.



El gobernador garantizó el abasto de productos básicos en las centrales y mercados del estado, con el propósito de que la sociedad pueda atender sus necesidades alimenticias, de ahí la vigilancia al viaducto elevado y la autopista.





INTERVENCIÓN EN MERCADOS MORELOS Y LA ACOCOTA



Como parte de estas acciones de combate a la delincuencia, el secretario de Seguridad Pública dio a conocer la intervención operativa en el mercado Morelos, donde fueron detenidos dos varones, Miguel Ángel N. y Fernando N., a quienes se les aseguraron 48 dosis de cocaína y quienes pertenecen al grupo delictivo encabezado por “El Grillo”.



López Salazar también reportó un cateo en el mercado Carmen Serdán, mejor conocido como “La Acocota”, por parte de la FGE y la SSP. Gracias a este operativo fueron detenidas tres personas, y también se logró el aseguramiento de marihuana, cristal y envoltorios de crack, así como de diversos locales y de la administración del mercado.





LA OBRA PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS, NO ESTÁ SUSPENDIDA



Por otro lado, Barbosa Huerta anunció que, pese a la contingencia, la obra pública en los municipios de Puebla no está suspendida.



Puntualizó que están en curso rehabilitaciones de escuelas, techados, construcción de aulas y canchas, así como mejoramientos de caminos y puentes, y atención de espacios públicos y deportivos.