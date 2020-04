Planea NY 'entierros temporales' en parques

Nueva York, epicentro del coronavirus en Estados Unidos, planea hacer "entierros temporales" excavando zanjas en parques, ante el creciente número de fallecidos a causa de Covid-19, que amenaza con desbordar las morgues establecidas y las móviles de emergencia.

Así lo señaló el concejal Mark Levine quien explicó que "se excavarán zanjas para diez ataúdes en línea" de forma "digna, ordenada y temporal".

Ello fue confirmado por el alcalde Bill de Blasio, quien no quiso "entrar en detalle" y afirmó que "aún no estamos en el punto en el que haya que hacer eso" pero mencionó la isla de Hart, un emplazamiento "históricamente utilizado" por la ciudad para dar sepelio a personas de bajos ingresos o que no fueron reclamadas.

599 personas murieron en Nueva York del domingo a este lunes por el coronavirus, por lo que, trabajadores de la salud transportan dos cuerpos a una de las dos morgues temporales establecidas fuera del Centro Médico Wyckoff Heights para manejar la gran cantidad de víctimas de Covid-19.