Descarta AMLO que casos de Covid-19 se hayan desbordado

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un desbordamiento o estallido del coronavirus Covid-19 que sature los servicios de salud; aunque pidió no confiarse.

Asimismo, dijo que se avanza en la preparació de los hospitales para atender a las personas infectadas en caso de que esto suceda, es decir, que haya un desbordamiento de la epidemia, por lo que se busca tener todas las camas, ventiladores y médicos especialistas..

"Hasta va dándose un proceso ordenado, no ha habido un estallido del virus que nos sature hospitales, desde luego tenemos que seguir actuando de manera responsable, no confiarnos. Primero es que salgamos de la epidemia y lo vamos a lograr, eso fue lo que sostuve ayer, a pesar de los pesares vamos a salir adelante, no nos va a vencer el coronavirus”, señaló.