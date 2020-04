Limpiar y desvincular a la capital de la delincuencia, compromiso de Barbosa

Al reportar el cateo de un inmueble en el Centro Histórico de la ciudad, conocido como “La Maldita Vecindad”, el titular del Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que esta acción es muestra del compromiso del Gobierno del Estado por limpiar y desvincular a la ciudad de la delincuencia.



Calificó como una “vergüenza” para el Estado de Derecho y como un ejemplo de impunidad, la existencia de esta casona, ubicada en la 3 Norte #805, en la que desde hace varios años se traficaba droga y se cometían diversos delitos.



En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario de Seguridad Pública (SSP), Raciel López Salazar, el gobernador detalló la existencia de puertas y túneles conectadas a otros inmuebles de la zona.



El cateo fue ordenado por un juez y se llevó a cabo por la Fiscalía General del Estado (FGE), apoyada por la SSP, derivado de acciones de inteligencia del Gobierno del Estado.



Informó que una vez que lo permitan los procedimientos legales, será sanitizado este inmueble, al que llamó una “cloaca”.



Barbosa Huerta afirmó que las cuestiones de seguridad en el municipio de Puebla están cambiando, y sostuvo que su administración continuará esa ruta.

Fueron detenidas cuatro personas



En tanto, el titular de la SSP, Raciel López Salazar, puntualizó que se logró el decomiso de droga y se hallaron elementos que, de forma preliminar, confirman que se trata de un punto de distribución de narcóticos.



La acción conjunta del personal de la institución ministerial y de la SSP, dio como resultado la detención de cuatro personas, dos hombres: Maurilio R., y Rodolfo R. de 39 y 48 años, respectivamente; y dos menores de edad, una de ellas embarazada, cuya situación legal será determinada por el Ministerio Público.



El cateo, precisó el titular de la dependencia, también permitió el decomiso de hierba verde con características de la marihuana, así como documentos que, presumiblemente, fueron utilizados para comercializar sustancias como cocaína, metanfetaminas y estupefacientes, por un monto aproximado de hasta 30 mil pesos diarios.



Lo anterior, permitió al Ministerio Público dejar asegurado el inmueble y con ello inhibir las actividades delictivas que son conocidas popularmente en este espacio ubicado en el primer cuadro de la capital.





En otro tema, el gobernador comentó que su gobierno no tendrá concesiones con aquellas personas privadas de la libertad que tomen de pretexto padecer COVID-19 para salir de prisión.



Dijo que este tipo de acciones no se tolerarán como ocurrió en gobiernos pasados.



No obstante, el mandatario refirió que, si algún interno presenta indicios de dicha enfermedad, se le brindará la atención médica, y en caso de ser necesario, será trasladado a un nosocomio para tal fin.



Reiteró que, desde hace dos semanas, el Gobierno de Puebla puso en marcha un protocolo de prevención en los reclusorios del estado, con el fin de evitar la propagación del coronavirus.

“El sistema penitenciario poblano tendrá todas las previsiones para garantizar la atención médica, inclusive su excarcelación para llevarlo a un hospital. Es una marrullería, eso de me declaro enfermo para estar detenido en un hospital, en este gobierno no ocurren estas cosas”, puntualizó Barbosa Huerta.