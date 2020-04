AMLO pide no realizar saqueos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió detenerse a quienes se han dedicado a saquear y a quienes planean hacerlo, pues señaló que se aplicará la ley si son detenidos.

“Los que están pensando meterse a una tienda y que la van a saquear, eso tiene que ver con malos ciudadanos, eso no está permitido y se va a aplicar la ley, nada de que van a ir al juez y van a salir al día siguiente, pero no es lo coercitivo, no es el que se va a aplicar la ley, es el llamado a que esas actitudes no se registren”, expresó durante la conferencia matutina de este jueves.