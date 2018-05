EE.UU. tomará acciones ante farsa electoral en Venezuela

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Venezuela’s election was a sham. America stands AGAINST dictatorship and WITH the people of Venezuela calling for free and fair elections. <a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a> has taken strong action on Venezuela and there’s more to come… The U.S. will not sit idly by as Venezuela crumbles. <a href="https://twitter.com/hashtag/FreeVenezuela?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FreeVenezuela</a></p>— Vice President Mike Pence (@VP) <a href="https://twitter.com/VP/status/998595802774867968?ref_src=twsrc%5Etfw">21 de mayo de 2018</a></blockquote>

“Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba”, agregó.

En un comunicado de prensa, Pence insistió en que el resultado electoral, del que salió ganador el actual presidente Nicolás Maduro, es “ilegítimo” y “un golpe más a la orgullosa tradición democrática de Venezuela”.

“Todos los días, miles de venezolanos huyen de la opresión brutal y la pobreza extrema. (…) El régimen de Maduro debe permitir la ayuda humanitaria en Venezuela y debe permitir que su gente sea escuchada”, reiteró el vicepresidente estadounidense.

Por su parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, subrayó las palabras de Pence, y confirmó que Estados Unidos “tomará medidas económicas y diplomáticas rápidas para apoyar la restauración” de la democracia en Venezuela.