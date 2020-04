Sanitizan terminales y paraderos de RUTA

Por indicaciones del Gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, a través del Organismo Público descentralizado denominado Carreteras de Cuota Puebla, se puso en marcha un programa de sanitización de paraderos y terminales de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).



Mediante esta acción se sanitizarán las terminales, estaciones y paraderos del sistema de transporte RUTA, que se encuentran distribuidas de la siguiente manera: en la Línea 1: 2 terminales y 36 estaciones; en la línea 2: 1 terminal y 33 estaciones; en la línea 3: 2 terminales y 28 estaciones.



Ante la contingencia derivada de los contagios del COVID-19, Carreteras de Cuota Puebla inició jornadas extraordinarias de limpieza, a las que ahora se suman estos trabajos, que contribuirán a reducir al máximo las posibilidades de contagio del coronavirus, beneficiando a los usuarios, los trabajadores del propio sistema RUTA y de los servicios relacionados con su correcta operación.



Con esta iniciativa se mantendrán sanitizadas, además de limpias, las instalaciones de este sistema de transporte, que es utilizado diariamente por miles de usuarios para trasladarse a distintos puntos de la ciudad capital del Estado.



Los productos que se utilizarán en la sanitización de estas instalaciones no causan ningún daño a las personas, no obstante, para evitar molestias a los usuarios y buscar la mayor efectividad del producto aplicado, los trabajos se realizarán durante la noche en el lapso en que no circulan las unidades del sistema.



De esta manera, se cumple el propósito de mantener funcionando el servicio de transporte y hacerlo con las medidas de prevención dadas a conocer por las autoridades en materia sanitaria, tanto del ámbito federal como del local, en beneficio de un número importante de usuarios de este servicio.