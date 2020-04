Barbosa llama a ediles a no restringir libertades de la sociedad

Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 (coronavirus), el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, exhortó a los alcaldes de los 217 municipios del estado a no restringir las libertades de la sociedad.

Durante una rueda de prensa en Casa Aguayo, el mandatario recordó que no son procedentes las acciones como el toque de queda, o que durante las madrugadas se hagan llamados para pedir a las personas que se queden en sus hogares.



Dijo que estas medidas solo abonan al pánico y transgreden la Constitución Política. En ese sentido, Barbosa Huerta refirió que, desde el Gobierno del Estado, garantizarán la libertad y los derechos humanos de la sociedad.

“Estos acuerdos son absolutamente inconstitucionales por parte de cualquier autoridad. No existen toques de queda en nuestro país, así que llamo a los presidentes municipales a que no se equivoquen más allá de las razones que tengan, que pueden ser muy justificables, pero no se puede transgredir ni la Constitución ni la ley”, expresó el gobernador.

Gobierno llamará a la autorregulación, no al cierre de ciudades



El titular del Ejecutivo agregó que, su gobierno no será promotor de una ciudad sin actividad o del cierre de comercios, pues esto no garantiza la subsistencia de las personas y vulnera a la economía.



Indicó que, desde el Gobierno del Estado, solo harán llamados a la autorregulación para evitar la propagación del COVID-19.



Finalmente, Barbosa Huerta reconoció a las y los poblanos por atender las indicaciones de las autoridades durante la contingencia sanitaria.

“Tenemos que autorregularnos nosotros, y no llamaré a un cierre absoluto al comercio. Eso también es un toque de queda, no seré promotor de una ciudad o de ciudades muertas. Hay que regularlas, hay que llamar a la autorregulación en la vida cotidiana”, puntualizó el mandatario.

Adquiere Gobierno del Estado cubrebocas y mascarillas especializadas



En otro tema, el gobernador comentó que su gobierno ya adquirió millones de cubrebocas y medio millón de respiradores N95 con mascarilla de filtrado, para cuidado del personal médico que atienda a los pacientes con COVID-19.



Indicó que estos productos los adquirió con maquiladores poblanos a fin de fortalecer la economía local.