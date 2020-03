QUÉPASA: Shakira sugiere que los niños salgan a 'pasear' durante cuarentena

Shakira fue fuertemente criticada en redes sociales, luego de que lanzara una polémica petición para los niños, ante la pandemia por coronavirus. Desde su mansión de Esplugues de Llobregat, Barcelona, ha querido solidarizarse con todas esas familias que viven en casas sin terraza ni jardín y ha solicitado al Gobierno que se pueda salir a pasear con los niños.

A pesar de haber recibido algunos aplausos y likes, como los del cantante Luis Fonsi, han sido muchas más las críticas tras su petición:

"El perro se saca a hacer sus necesidades fisiológicas y se guarda. No 'se pasea'. Se saca para efectos de higiene, no se pasea", le contestaba una seguidora.

No obstante, la artista urgió al Gobierno a que "considere una política que permita a un adulto encargado sacar a un niño a pasear, aunque sea sujeto a las restricciones que los expertos consideren".

La petición ha sido calificada por muchos como una irresponsabilidad.

"No deben salir los niños, se les debe explicar con un lenguaje apropiado lo que está sucediendo, pero salir a la calle no es la solución eso es exponerlos... todos en casa!"; "No creo que esta opción sea prudente ni coherente con la situación actual!", son sólo algunas de los comentarios que ha recibido Shakira en contra de su petición.