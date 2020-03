AMLO pide tregua

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la unidad y pidió a sus adversarios una “tregua”, ante las críticas que ha recibido por la estrategia que ha implementado frente al Covid-19.

Durante la conferencia matutina de este martes, señaló que independientemente de las diferencias, “la patria es primero”.

El mandatario criticó los ataques que ha recibido en Twitter, las cuales calificó como una “epidemia de noticias falsas”.

“Hay toda una epidemia hablada de noticias falsas. Están actuando con operativos y robots, y ahora sí que como decía Chico Ché, quien pompó. Ayer hasta Calderón puso que comí con el hermano de Guzmán Loera y era un médico del Seguro, a lo mejor hoy me ofrece disculpas”, acusó.

Sostuvo que “al pueblo se le puede mentir una vez, dos veces, pero no se le puede estar mintiendo siempre”, y aseguró que por el contrario, la ciudadanía está “feliz, feliz, feliz”.

“El pueblo está unido, feliz, feliz, feliz, aunque se piense de otra manera. Lo sé porque yo ando abajo, a Raz de tierra y sé el sentir. No hay malestar contra el gobierno, no hay mal humor social, no existe eso”, indicó.