El Derecho Penal en Tiempos del Covid-19

La estancia en la trinchera de nuestro encierro no tan voluntario nos obliga, sin lugar a dudas a reflexionar; a reflexionar en temas personales, de relaciones, profesionales, deportivos y mas… sin embargo, quienes nos dedicamos al derecho, y en este caso mas específicamente, al Derecho Penal nos vemos obligados a colegir las diferentes contingencias jurídico penales que el status quo de la humanidad puede traer consigo.



No debemos soslayar que este País tiene una tradición casi ineludible de convertir las tragedias en procesos penales; es el arma predilecta del Estado Mexicano, que si bien es cierto debería ser la última opción, históricamente se le ha otorgado el beneficio de ir en primer lugar.



Las consecuencias del Covid -19 no estarían exentas de una revisión o inclusive del inicio de procesos en materia Penal. Claramente éstas no deberían ser las consecuencias que nos deben de importar pues en primer lugar está y debe estar en la mente de todos la salud de la humanidad y recuperar la tranquilidad de una vida normal sin verse afectados por pérdidas irreparables; pero ello, no elude las plausibles contingencias penales a las que se pudiera arribar.



“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar”…Principalmente me refiero a empresas pero también a individuos. El clamor popular ha aplaudido al sector privado por cerrar operaciones, por ordenar home office, por evitar en la medida de lo posible la propagación…ha vejado al estado Mexicano y su estrategia; no es el lugar ni el suscrito autoridad, para criticar, con independencia de sus ideas y afecciones; empero, si ejerzo libremente el Derecho Penal y lo conozco lo suficiente para alertar: la considerada o rechazada falta de estrategia del Gobierno o su estrategia errónea, si así se le quiere considerar, no exime de responsabilidades establecidas con anterioridad a los particulares. La publicación del día de ayer del Acuerdo de Medidas Preventivas de mitigación y Control de riesgos de La Secretaría de Salud por el Virus Sars- Covid 19 acentúa la potencial responsabilidad de los particulares y las empresas en las acciones que deben de tomar. En pocas palabras, con independencia de las acciones del Gobierno, NO DEBEMOS ENGAÑARNOS, el no actuar con diligencia conforme a las recomendaciones puede traer consecuencias penales…al menos en la Ciudad de México a empresas y en el resto del país e inclusive en el Fuero Federal a particulares.



La discusión con un colega y tocayo muy apreciado respecto a las contingencias de empresas que se rehúsen a enviar a sus empleados a sus casas nos llevó al análisis del delito de peligro de contagio. Si bien es cierto que es un delito eminentemente doloso y que requiere de cierta medida la ignominia de la víctima; no es menos cierto, que con la información o desinformación con la que se cuenta a partir de la cantidad de conocimiento o desconocimiento propagado, debemos considerar que al menos se ha planteado, la posibilidad de estar contagiado o poder contagiar, el aceptar o ver previsible la realización de este contagio y aceptar las consecuencias del mismo. Si algo se ha repetido en redes sociales, internet, televisión, radio o cualquier outlet de información es el tiempo que tarda o puede tardar la enfermedad en desarrollar síntomas; situación que de suyo también debiese poner en advertencia a la posible víctima del contagio.



Al suscrito le queda claro las interpretaciones que deben hacerse para llegar a esta conclusión respecto a dolo eventual o a la teoría del riesgo creado o el doble discurso respecto de la víctima y del victimario para poder sentenciar a una persona por este delito, pero debemos recordar que desgraciadamente en México el auto de vinculación es una sentencia anticipada; el pasar la prueba de la risa como vulgarmente se le conoce en el medio es el único limitante para iniciar el proceso. A quien no debe causar risa es a las empresas y a los particulares. Deben tomar esto en serio, como Penalista advierto he visto interpretaciones de tipos penales mucho mas complejas verse plasmadas en sentencias definitivas. Recordemos que en el nuevo sistema la responsabilidad penal a personas morales ya no es letra muerta. No debe importarnos mas allá de preocupaciones tertulianas la estrategia del gobierno, debemos estar conscientes de nuestras responsabilidades como Personas físicas o morales. Así que con un pequeño addendum quisiera terminar: “cuando has visto las barbas de tu vecino cortar…”