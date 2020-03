ESPECIAL: El recuerdo del 'amoroso' Jaime Sabines

Hace ya 21 años que Jaime Sabines murió, aquel chiapaneco cuya poesía era marcada por la concepción trágica del amor y la angustiosa soledad. Sus letras son de las más representativas en la poesía mexicana, por lo que se considera uno de los escritores más importantes de Latinoamérica.

El comienzo de Jaime Sabines en las letras se dio cuando estudiaba preparatoria en su natal Tuxtla Gutiérrez, sus primeros escritos aparecieron frecuentemente en el diario escolar El Estudiante e incluso, algunos de ellos los retomó en su primera obra publicada en 1950: Horal.

Desde sus primeras líneas, Sabines deja ver un estilo "pesimista" con el que logró embelesar a sus lectores, una especie de intensa sinceridad que lo llevó a sacar a la luz La Señal en 1951, y Adán y Eva, un año después.

La tristeza en las poesías de Jaime Sabines reforzaban su figura de obsesión hacia la muerte, la cual abordaba con lúgubre filosofía en obras posteriores como Tarumba(1956).

El autor obtuvo el Premio Chiapasotorgado por El Ateneo de Ciencias y Artes de dicho estado, en 1959. Tres años después publicó diversos poemas en Diario Semanario, donde dejó ver a un Sabines cotidiano que se encontraba más cerca del corazón que de la razón, con lo que llamaba a contemplar el amor desde un ángulo terrenal.

“Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas, en que no te conozco, en que me eres ajena(…) Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves. ¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío?”.