Confirma gobierno estatal 9 casos de coronavirus en Puebla

Al reportar que, hasta el momento, van nueve casos de personas en el estado que han dado positivo a la prueba de coronavirus (incluyendo al portador asintomático que ya fue dado de alta), el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que la atención de este tema no solo es un asunto de salud pública sino de gobierno, por lo que se está actuando con sensibilidad, responsabilidad y rigurosidad, siguiendo las recomendaciones del Gobierno Federal.



En una rueda de prensa que ofreció junto con los secretarios de Salud y Gobernación, Jorge Humberto Uribe Téllez y David Méndez, respectivamente, manifestó que el Gobierno de Puebla no promoverá que la sociedad asista a eventos que representen conglomeraciones, pero tampoco la confrontará al prohibirle su participación.



Aseguró que la economía de Puebla y la actividad de gobierno, no se detendrán, y sostuvo que el abastecimiento de los productos de primera necesidad, está garantizado.



Puntualizó que los ocho pacientes están recibiendo atención hospitalaria, mientras que a las 90 personas con las que se tiene registro que tuvieron contacto, están siendo vigiladas y monitoreadas.



Tanto el gobernador como Uribe Téllez manifestaron que ninguno de estos poblanos se encuentra en una situación de gravedad, luego de indicar que los hospitales generales del Sur y Norte (ambos en la capital), así como los de Tehuacán, Teziutlán y Cholula se encuentran listos para atender una contingencia por la propagación de este virus.



El titular del Ejecutivo informó que los otros 53 nosocomios pertenecientes a la Secretaría de Salud del estado, también están siendo equipados con medicamentos e insumos para poder atender a las personas que así lo requieran, e incluso dijo que se tiene la capacidad para poder recibir a pacientes de otros estados.



Barbosa Huerta dio a conocer que se está analizando la posibilidad de rentar un hospital privado para reforzar estas acciones.



Puntualizó que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, solicitará a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que realice acciones de vigilancia para evitar abusos en la venta de artículos relacionados a la prevención del coronavirus.



Por último, señaló que no se cancelarán los Martes Ciudadanos, que no existen intenciones de cerrar el Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”, ni de suspender vuelos, no obstante, dijo que se desplegará vigilancia en este lugar para verificar que quienes arriban a la entidad no tengan coronavirus.