AMLO, dispuesto a hacerse la prueba del Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a realizarse la prueba del coronavirus, si así lo disponen los especialistas del sector salud, asimismo, pidió no politizar este tema y no hacer caso a noticias falsas.

Y es que señaló que lo acosaron camarógrafos en el aeropuerto que insistían en hacerle preguntas sobre la supuesta muerte del primer mexicano, el empresario José Kuri Harfush, integrante del Consejo de Administración de Grupo Inbursa.

"Yo voy a actuar de manera muy responsable. Voy a seguir las recomendaciones de médicos y especialistas. Si hace falta, en su momento, me hago la prueba. Lo que quiero es que no se politice el asunto. Deseo con toda mi alma que no nos afecte el coronavirus (…) tengo el sueño de que nuestro pueblo no va a padecer, no va a sufrir”.