¿Por qué Disney no ha suspendido el estreno de Black Widow?

Disney ha retrasado oficialmente los estrenos de New Mutants, Mulán y Antlers, tres de sus próximos lanzamientos cinematográficos. Ante la epidemia de coronavirus los estudios están ajustando sus fechas de lanzamiento, sin embargo, Disney parece optimista, ya que Black Widow, que se estrena en mayo, de momento no se ha retrasado.

Ante el riesgo de contagio del coronavirus, muchos de los estrenos de marzo y abril están sufriendo retrasos. En un comunicado especial, Disney explicó que la decisión se ha tomado como “medida de precaución. Realmente creemos en la experiencia cinematográfica, y estamos buscando nuevas fechas de lanzamiento potenciales en 2020 que se anunciarán próximamente”, apuntan.



Esto es una mala noticia sobre todo para New Mutants, ya que es la cuarta vez que se retrasa su estreno. Sin embargo, hay un motivo para que Disney aún no se haya pronunciado respecto a Black Widow, y es el siguiente: Aunque ambas películas se catalogan dentro del mismo género y ambas se basan en personajes Marvel, New Mutants funcionan de manera independiente, mientras que Black Widowforma parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Disney quiere mantener en la medida de lo posible las fechas de lanzamiento previstas para lo que sin duda serán grandes taquillazos. El Universo Marvel está perfectamente interconectado y calculado al milímetro, así que el aplazamiento de Black Widow afectaría al resto de películas anunciadas en la Fase 4 y ahora también a las series Marvel de Disney+.

Y es que a la plataforma de streaming del gigante del ratón está previsto que lleguen este año The Falcon and the Winter Soldier, que se estrenará en agosto, y Wandavisión, que tiene fijado su estreno para diciembre de este año. Antes, en octubre de este año, está previsto el lanzamiento en cines de Los Eternos. Seguramente, Disney esté planteándose muy seriamente el retraso de Black Widow, pero antes de hacerlo debe ajustar el resto de estrenos del Universo Marvel, y no son pocos.