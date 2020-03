Asegura Bracamonte que sigue al frente de Morena en Puebla

Pese a que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena revocó de sus funciones a todos los delegados estatales del país, Mario Bracamonte rechazó que haya sido notificado de este movimiento y aseguró que seguirá al frente del partido en Puebla

Por medio de sus redes sociales, comentó que se mantiene como delegado con funciones de presidente del partido, ya que más allá de la circular firmada por el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, este cambio está fuera los procedimientos estatuarios internos.

"La verdad es que ninguna resolución en tal sentido me ha sido notificada y que aunque corre en redes un documento que, de no demostrarse lo contrario, es apócrifo, no se ha cumplido el procedimiento estatutario".