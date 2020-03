Riverdale suspende rodaje de la cuarta temporada

Riverdale tampoco se ha librado del coronavirus. La producción de la serie de The CW se ha cancelado ya que aparentemente un miembro del equipo ha estado en contacto con alguien que dio positivo por COVID-19. Warner Bros TV emitió un comunicado sobre la decisión de detener la producción.

“Nos han informado de que un miembro del equipo de Riverdale, que se produce en Vancouver, estuvo recientemente en contacto con una persona que dio positivo por COVID-19. El miembro del equipo actualmente está siendo evaluado por médicos. Estamos trabajando estrechamente con las autoridades y agencias de salud en Vancouver para identificar y contactar a todas las personas que puedan haber tenido contacto directo con el miembro de nuestro equipo. La salud y seguridad de nuestros empleados, actores y equipo es siempre nuestra principal prioridad. Debemos y seguiremos tomando precauciones para proteger a todos los que trabajan en nuestras producciones en todo el mundo. Por precaución, la producción en Riverdale está actualmente suspendida”, apuntó la compañía.

El comunicado no revela si el trabajador ha sido sometido a una prueba o si ha dado positivo por COVID-19 y tampoco menciona el estado de salud del resto del equipo de la ficción. En este momento no está claro cuándo se reanudará la filmación de la serie.



El drama de The CW estaba en medio del rodaje del episodio número 20 de la cuarta temporada. La noticia del paro de Riverdale llega el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 una pandemia mundial.