México no cerrará sus fronteras por coronavirus

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, aseveró que no se pretende restringir el acceso a nuestro país, por lo que no se cerrarán fronteras, pues además no hay demostración científica de que estas medidas mitiguen el riesgo de transmisión.

"Tomar la decisión de restringir el acceso al país, tendría como consecuencia gravísimas afectaciones económicas y sociales".

Recordó que México, primeramente puso atención a los vuelos procedentes de China, pero ahora reforzará sus medidas, debido a que recibe vuelos de 10 países afectados.

Hay que señalar que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la suspensión de todos los viajes desde los países de Europa a Estados Unidos, con la excepción del Reino Unido para prevenir la propagación del coronavirus. La suspensión entrará en efecto la medianoche de este viernes y durará al menos 30 días.

El funcionario mexicano recordó que en 2009 ante la epidemia de influenza en el país hubo confusiones y se pasó directamente de cerrar la movilidad en Ciudad de México a clausurar espacios públicos en todo el país.

Los criterios de aquel episodio "estuvieron gobernados por el miedo y la política y no por la técnica", por lo que ahora, si existe disciplina, se puede construir un esquema ordenado de cancelación o restricción de espacios públicos.

Asimismo, reveló que hasta 80 por ciento de la población mundial podría infectarse de coronavirus (COVID-19) sin que se dé cuenta, toda vez que el cuerpo elimina el virus, por lo que dicho porcentaje va a tener una enfermedad leve, sin que lo note.

Es importante diferenciar lo que es una infección, cuando el virus entra al cuerpo, y una enfermedad, que es cuando se presentan los síntomas.

Agregó que 15 por ciento sí podría darse cuenta de que tiene la enfermedad, aunque sugirió no acudir a hospitales si se tienen síntomas leves del COVID-19.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México indicó que las embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y con sistema inmunodeprimido deben extremar precauciones ante el contagio del COVID-19.