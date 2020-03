No hay riesgo de contagio de Covid-19 en Puebla

Al recordar que el Gobierno del Estado tiene la capacidad para atender cualquier caso, el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, informó que no hay riesgo de contagio de coronavirus (Covid-19) en el estado, pues no hay dispersión del virus.



Acompañado del secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, el funcionario aclaró que la persona proveniente de Europa que se encuentra aislada, es un portador asintomático por lo que no puede transmitir la enfermedad.



Indicó que por el momento, no es necesario reforzar las medidas de prevención, pues de acuerdo a los escenarios que planteó la Organización Mundial de la Salud (OMS), Puebla se encuentra en la etapa que establece solo: lavado constante de manos, estornudar en el pliego del codo y uso de gel antibacterial.



El secretario recordó que el personal médico está capacitado y los hospitales del estado cuentan con la infraestructura necesaria para atender cualquier caso que se presente.

"La posibilidad de transmisión, dado que la persona no está enferma, sino que es un portador asintomático, no tiene la posibilidad de transmitir la enfermedad", expresó.

Respecto al caso del grupo de ballet de danza folklórica "Mexicana C' Acatl", Uribe Téllez, recordó que en coordinación con las Secretarías de Educación y Gobernación, recibirán a los integrantes y los trasladarán a sus domicilios, en donde estarán bajo supervisión para descartar cualquier situación. Hasta el momento, ninguno presenta algún síntoma del Covid-19.

"Los reportes que tenemos es que todos los poblanos que asistieron a esta gira de tipo cultural están hasta anoche sin sintomatología", expuso.

De igual manera, comentó que desde el primer momento en que se conoció del arribo de los estudiantes, se estableció comunicación con los familiares, a quienes ya se les informó de las medidas de vigilancia a establecer.



En su intervención, José Fernando Huerta Romano, subdirector de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, comentó que en Puebla, a ocho personas se les practicaron pruebas moleculares para detectar la presencia de coronavirus, de las cuales siete dieron negativo y una como portador asintomático.



Reiteró que no hay riesgo de contagio y que tampoco es necesario restringir la convivencia social ni suspender las actividades escolares.