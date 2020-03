Hija de JLo, súper fan de Billie Eilish

Emme, la primogénita gemela de Jennifer Lopez y Marc Anthony, soñaba con conocer a la cantante Billie Eilish.

Así lo dio a conocer JLo, quien compartió con sus seguidores el emotivo encuentro por primera vez entre su hija y la cantante de 18 años. Al parecer Emme es una gran fanática de la joven estrella pues en la foto se le ve tan emocionada, al punto de las lágrimas.

Jennifer y su hija asistieron al concierto de Billie este 9 de marzo en Miami. Allí pudo acceder a los camerinos para tener a la artista en persona.



Entonces sucedió el tan esperado momento para Emme. La publicación de JLo muestra a las tres fundidas en un tierno abrazo. La actriz compartió en sus historias además, videos del concierto de Billie en el que ella estuvo presente desde las gradas y no en una zona VIP.



En las imágenes, se le ve cantando sus canciones y demostrando que también es seguidora de la música de la joven estrella del pop. En una última foto, colgada en sus historias, vuelven a aparecer las tres abrazadas pero de frente a la cámara. Sin duda, la felicidad de Emme es evidente.



Pero no solo JLo y su hija admiran a Billie, también su prometido, Alex Rodríguez, quien subió en Instagram un video recopilatorio de imágenes con su novia para celebrar el primer aniversario de su compromiso. Como música de fondo, escogió la canción “I had a dream” en la voz de Billie Eilish.