QUÉPASA: Así agredió Renato Ibarra a su esposa

El futbolista del América, Renato Ibarra, detenido por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, tentativa de aborto y violencia familiar agravado, ello luego de que el pasado jueves golpeara a su esposa Lucely Chalá, quien narró cómo fue la agresión.

La mujer de 24 años comentó que nunca ha habido una buena relación con la familia del jugador, la cual llegó a México un día antes del incidente. Renato se fue a entrenar por la tarde, por lo que ella y su hermana Karen fueron insultadas por su familia, por lo que mejor decidieron salir un rato de la casa.

En la noche, cuando regresaron, Lucely platicó con su esposo para pedirle que calmara el asunto con su familia, pero esto lo molestó y fue ahí que comenzó la agresión.

"Se irritó. Renato y yo estábamos en la habitación y él me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared. Lo hizo pese a que sabía que mi embarazo era de riesgo por la pérdida tan reciente que tuve. Mientras él me pegaba, sus familiares, en lugar de calmarlo, ¡comenzaron a pegarle a mi hermana y luego a mí! Lo bueno es que en la casa estaba un amigo en común, Víctor, quien nos metió a un vestidor", declaró la esposa de Renato.