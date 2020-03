Entregan plantas de café en Huitzilan

El ayuntamiento de Huitzilan entregó de 46 mil plantas de café a 46 productores de la cabecera municipal y de la junta auxiliar de Totutla, quienes podrán renovar sus cafetales y garantizar mayor calidad y producción.



Durante la entrega, el presidente municipal Delfino Bonilla dio a conocer que gracias al trabajo conjunto con el Movimiento Antorchista se logró el apoyo para los productores de café, quienes también recibirán dos bultos de fertilizante y una bomba aspersora.



Por su parte, Jorge Bonilla Rodríguez, beneficiario de la cabecera municipal, dijo en entrevista que gracias a la administración antorchista podrá renovar algunas plantas de su terreno y sembrar en algunas partes donde aún no había, lo que le permitirá incrementar la producción de café y, por lo tanto, sus ingresos.



Explicó que el precio del café, actualmente, es muy bajo, situación preocupante ya que eso los limita en la inversión que puedan hacer para cuidar y mantener sus cafetales, lo que al final del ciclo repercute en una baja producción y calidad del producto.



De ahí la importancia del apoyo que les entregó la administración huitzilteca, pues destacó que "con en eso nos ayudemos. Me dieron mil plantas de café y dos bultos de fertilizante para que se lo pongamos, se de bien y no dejemos que se seque. Se da bien la planta, es cuestión de cuidarlas; voy a cambiar algunas plantas y las otras las voy sembrar donde me faltan".



El pequeño productor enfatizó en la oportunidad que reciben con el apoyo, ya que en un momento de crisis como por el que está pasando el país, cobra importancia porque lo que ganan es muy poco y no les alcanza para invertir y dar el tratamiento correcto a sus cultivos.

"El ayuntamiento sí nos ayuda mucho, pues no quiere que suframos tanto; quiere que salgamos adelante. Y pues ahorita que el café no cuesta nada tenemos que cuidarlo más, pues es lo único que tenemos para mantenernos. Nosotros trabajamos sólo en esto y a veces nos contratan en otro lugar limpiar el cafetal, con eso la pasamos y apenas alcanza para que nuestra familia no sufra. Agradezco al presidente porque hace todo lo posible para ver por el pueblo", finalizó.