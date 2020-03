Sexo Pudor y Lágrimas prepara secuela

La película mexicana ‘Sexo, pudor y lágrimas’ marcó un hito con su primera parte y espera hacer mismo con su segunda entrega. Luego de más de 20 años llegará una secuela de este filme que contará con el mismo elenco de 1999, aunque con la excepción de Demián Bichir.



La película, que ya se está rodando, ha reunido nuevamente a Cecilia Suárez, Susana Zabaleta, Mónica Dionne, Víctor Huggo Martín y Jorge Salinas para sumergirlos en esta nueva historia que involucra situaciones complejas y miedos que experimentan varias parejas.



Pero subirse a este proyecto no ha sido fácil para los actores. "Claro que sí da miedo. ¿De verdad nos vamos a juntar los mismos? ¿Va a estar la historia bien contada? Piensas muchas cosas", indicó Susana Zabaleta, quien ganó el premio Ariel por la cinta de 1999.



‘Sexo, pudor y lágrimas’ causó una revolución en México, no solo por la impresionante campaña de marketing con la que contó, sino también por una recaudación en taquilla de 115 millones de pesos mexicanos (casi 6 millones de dólares), algo que no se había registrado hasta ese momento.

"Apenas lo voy a sentir, estoy muy nervioso, de volver a retomar a ese Miguel de hace 20 años y ahora presentar esa madurez o no madurez del personaje. Estoy muy contento porque ha habido una superación personal de cada uno de mis compañeros, del elenco original", señaló Salinas, quien ganó popularidad con este filme.

Cecilia Suárez no quiso que Demián Bichir, quien fue nominado al Oscar en el 2011, pase desapercibido y expresó el cariño que tienen hacia él. Bichir no forma parte del reparto dado que su personaje murió en la película de 1999.



En esta secuela la dirección estará a cargo de Alonso Iñíguez, quien ha estado a cargo de proyectos teatrales como 'Bright ideas' y 'Noche de Reyes'. "No solo hice mi paso al cine, sino que tengo a un elenco con gran experiencia. Han sido brutalmente generosos conmigo. Me adecué fácilmente aunque ha sido mucho trabajo", dijo.



Antonio Serrano, escritor y director de la obra original, cedió el mando de esta producción a Iñíguez.



Igual que en la versión pasada, la cinta tendrá será clasificación C, aunque no se han dado más detalles sobre la sinopsis o sobre lo que podemos esperar en la película. Lo que sí es seguro es que habrá temas polémicos. "Son más complejos los que se viven ahora que los que se vivían hace 20 años", añadió Salinas.



Al elenco principal se sumarán nuevos rostros, como son la la influencer transgénero Victoria Volkóva, los actores Ximena Romo, Naian González Norvind, Paco Rueda y José Ángel Bichir. Se espera que ‘Sexo, pudor y lágrimas’ llegue al cine en el primer trimestre de 2021.