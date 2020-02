Claudia Rivera se solidariza con comunidad universitaria

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, informó que el próximo lunes, un grupo de secretarios y diputados recibirán a una comisión de 10 estudiantes universitarios para pactar una estrategia en el que se vean involucrados los tres niveles de gobierno.

Ello debido a las protestas generalizadas por parte de estudiantes quienes reclaman justicia por el asesinato de tres estudiantes de Medicina y un conductor de Uber.

Se solidarizó con las manifestaciones estudiantiles y afirmó que su gobierno garantiza que los ciudadanos ejerzan sus derechos. Incluso, comentó que también abraza la convocada en su contra para el próximo domingo 1 de marzo que anunció el Frente Nacional de la Familia.

“En una ciudad de libertades, de derecho, y pacíficas, abrazo las manifestaciones. Como autoridad no hemos sido omisos, está nuestra mano y fuerzas, no es suficiente la cámara o la alerta por sí sola si no hay ciudadanos que sean parte del cambio”, exhortó.