Inevitable que Covid-19 llegue a México

Ante la pandemia del coronavirus, el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, advirtió que es inevitable que la enfermedad llegue al país.

Tras presentar un informe en el Senado, destacó la importancia de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que hasta ahora no han fallado y llamó a no subestimarlas en lo más mínimo.

Señaló que el tema del coronavirus pronto podría escalar al Consejo de Seguridad, debido a que “ya es una inminente pandemia”, por lo que insistió en que no hay duda de que la cepa llegará a territorio mexicano.

“La pregunta es cuándo va a llegar y si estamos realmente preparados y yo quisiera pensar que lo estamos, hay infraestructura, gente capaz, pero me parece que no podemos subestimar importancia”, comentó.

Destacó que hay dos ventajas: que “la letalidad del virus es menor, pero eso no quiere decir que no muere gente; la otra es que conforme avance el año la temperatura suba y esto es lo que va a acabar siendo la mejor protección que hemos encontrado contra la pandemia: el aumento de la temperatura”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país está preparado para enfrentar un posible brote de coronavirus en México. Añadió que se debe informar a la gente para evitar el pánico.

“Hay que informar para que no haya pánico, no suceda lo que pasó con la influenza que se exageró, pero fue mal manejado. Nos afectó incluso económicamente, aquí por influenza tenemos desgraciadamente como 15 mil muertes al año, no estoy diciendo que lo del coronavirus no represente un riesgo, pero a nivel mundial se habla de 2 mil 500 perdidas de vidas humanas, tenemos que atender el asunto pero no exagerar, prevenir”, indicó.