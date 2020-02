Crece tensión entre Neymar y el PSG

Neymar se negó a participar en la sesión de entrenamiento posterior al Dijon-PSG (1-6) de la Copa de Francia. El brasileño, que debía haber completado una sesión de trabajo como el resto de suplentes y no convocados para el partido, decidió quedarse en los vestidores con los titulares que llevaban a cabo trabajo de recuperación postpartido.

Cuando Thomas Tuchel pidió a sus jugadores que fueran al campo, el jugador le habría dicho que estaba descansando y se quedaba allí. Ante ello, el técnico, en rueda de ptensa posterior al partido, puso en duda que el brasileño pudiera jugar en la Champions.

La respuesta del estratega le llegó al atacante, quien habría salido al campo de entrenamiento el día después.

Esto eleva la tensión, debido a los problemas que arrastra Neymar por sus deseo de abandonar el PSG, el más reciente, su autoexpulsión en el partido contra el Girondins, así como las fuertes declaraciones del brasileño después de los octavos de final de la ida de la Liga de Campeones en Dortmund, donde justificó su actuación debido a la falta de ritmo y de partidos a causa de la lesión de costilla que sufrió, que atribuyó a las decisiones de los servicios médicos

"Es difícil estar cuatro partidos sin jugar. Desafortunadamente, no fue mi elección, sino cosa del club, de los médicos. Ellos fueron los que tomaron esta decisión, no me gustó". Tuvimos muchas discusiones sobre esto. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo, y fui yo quien sufrió al final", sentenció.