Prohibición de cigarros electrónicos aumentará comercio ilegal

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes señaló que el decreto presidencial por el cual se prohíbe en México la importación de cigarros electrónicos es "unilateral e ilegítimo"

"No hubo un consenso, ni siquiera se nos preguntó. Es ilegitimo porque no saben ni siquiera las consecuencias de este decreto. Hay una afectación grave a la democracia, que opera con consensos, no con prohibiciones ni unilateralidades", dijo el directivo en conferencia.