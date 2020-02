Anáhuac Puebla hace un llamado de unión de hombres y mujeres para fortalecer la seguridad de su comunidad

En el marco de la Ceremonia Cívica para conmemorar el Día de la Bandera en la explanada central de la Universidad con la comunidad Anáhuac, miembros de nuestra institución tuvieron la oportunidad de compartir importantes mensajes.

El evento fue presidido por Rector de la Universidad Anáhuac, el Mtro. José Mata Temoltzin, así como Sofía Rivera, alumna de Psicología, Alejandro Escobar estudiante de la Escuela de Derecho y Mayte Urrutia, Presidenta de Sociedades de Alumnos (FESAL).

Se rindieron honores al lábaro patrio, acompañados por la escolta y banda de guerra de las autoridades municipales de San Andrés Cholula, Puebla.

El Rector de la Universidad Anáhuac Puebla, invitó a la reflexión que como comunidad tenemos que plantearnos ante los problemas y desafíos que enfrenta el país, a evitar a toda costa la indiferencia ante los hechos suscitados, pero también ante actitudes que no permitan erradicar comportamientos y actitudes que fomenten la violencia en todas sus formas, especialmente la de género.

“Nos indigna el dolor, nos indigna la violencia que sufren miles de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país y repudiamos con toda firmeza cualquier crimen y cualquier tipo de violencia que atenta contra la vida y la dignidad de ellas”.

Apegados a los valores de la Institución e invitando a que los problemas de violencia sean erradicados de raíz, invitó a las y los alumnos, profesores y administrativos a reflexionar el tema que por su complejidad, no puede ni debe ser abordado bajo soluciones simplistas, sin profundidad, sin ponderar a las personas en el centro. Convocó a que en el corto plazo, reforcemos nuestro sentido de comunidad, cuidarnos unos a otros, “no importa si no te conozco, no importa si incluso tengo una diferencia contigo o una relación afectiva que no sea la mejor, lo importante es que somos parte de una comunidad”. Agregó el Rector Mata Temoltzin.

Agradeció a los estudiantes por las iniciativas y propuestas que ha recibido, para seguir implementando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la Universidad y su comunidad.

Desde la Universidad Anáhuac Puebla, condenamos cualquier tipo de violencia y nos comprometemos a la formación de mujeres y hombres que respeten, valoren y dignifiquen la integridad de las demás personas. A acompañar y ser un soporte en distintos momentos y formas para nuestros miembros, a unirnos y tomar acciones en contra de una problemática que daña el tejido social de nuestro país.