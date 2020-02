QUÉPASA: Como 'excelentes personas', califica Cepillín al 'Señor de los cielos' y Caro Quintero

Ricardo González, Cepillín, reveló que en los años noventa llegó a asistir a fiestas infantiles de los narcotraficantes Amado Carrillo Fuentes y Caro Quintero, incluso, recordó que el primero, conocido como “El señor de los cielos”, le regaló un centenario.

“Me contrató para una fiesta y hasta me regaló un centenario porque era un bautizo. ¿Cómo te le vas a poder acercar a gente importante de ese nivel? No. Tú llegas, payaseas, lo saludas. Era un bautizo: bolo, centenario, das las gracias. Fue en los años 90”, relató.

Reveló que la familia del narcotraficante lo atendió muy bien.

“El artista va a donde lo contratan. Vas ahí y a la hora a la que llegas te das cuenta que son gente… famosa. [La familia de Caro Quintero] me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya. Uno como artista no dice ‘¿Para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso no policía ni fiscal ni Ministerio Público. Creo que todos los famosos , no soy nadie para decir si alguien está en la ilegalidad, te contratan porque tienen hijos”.

Cepillín describió a Caro Quintero y Amado Carrillo Fuentes como “excelentes personas” que le dieron un trato amable.

En contraparte, recordó que un 6 de enero se presentó a dar un show a Los Pinos y el ex presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera no le dieron “ni las gracias”, además de que no le pagaron por su show.

El artista mencionó que también llego a toparse con Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” en fiestas de narcos, acompañado de toda la vecindad.