Muere a mujer en tiroteo en Centro Comunitario de Maryland

Un policía hirió a tiros a un hombre armado que entró en un centro comunitario de Maryland y empezó a disparar, matando a una mujer. El agente estaba en el estacionamiento del local cuando escuchó disparos.

De acuerdo al jefe policial de Maryland Heights Bill Carson, cuando una mujer salió diciéndole que alguien disparaba, él entró corriendo y se enfrentó con el sujeto.

“Creo que la acción de nuestro oficial de policía fue heroica. Inmediatamente entró al centro comunitario y se enfrentó con el sujeto armado”, expresó Carson.

Añadió que el agresor estaba siendo atendido en el hospital, pero no tenía detalles sobre su condición. La policía no divulgó los nombres del agresor ni de la mujer que murió, por lo que no sabe cuál fue el motivo del ataque.

Relató que el policía estaba uniformado y que estaba en el centro comunitario, donde hay una estación policial, llenando un reporte policial.

La policía está examinando videos de vigilancia del suceso e interrogando a testigos, mientras que el centro comunitario está cerrado hasta nuevo aviso.