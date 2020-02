Reconoce Esparza crecimiento y calidad académica del Complejo Regional Mixteca

Autonomía es algo que se ganó a través de muchos años; es la capacidad de autogobernarnos, de tener en nuestras manos las decisiones que competen a los programas de estudio, a la contratación de profesores y a utilizar nuestros recursos adecuadamente, siempre sustentado en la propia determinación de los universitarios, afirmó el Rector Alfonso Esparza Ortiz, durante el Tercer Informe de Labores de Gabriel Pérez Galmiche, director del Complejo Regional Mixteca.

Tras informar de los avances y actividades del año pasado en ese complejo, correspondiente a la gestión 2017-2021, su comunidad universitaria externó el apoyo absoluto a la defensa de la autonomía universitaria y se sumó al rechazo de la intromisión de agentes externos a la Institución.

“La BUAP hoy lleva educación a zonas que hace 15 años no era posible imaginar. No daremos la espalda al crecimiento e innovación, mucho menos nos quedaremos callados ante sucesos violatorios e intransigentes, intentos desdeñosos de autoridades estatales, pensando que pueden agredir a nuestra Universidad y que no haremos nada. Están equivocados, vamos a luchar por la autonomía universitaria porque es un derecho que desde hace 64 años hemos ganado”, enfatizó Pérez Galmiche.