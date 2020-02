Descarta Armenta presión por parte de Barbosa

El senador por Morena, Alejandro Armenta Mier, descartó que haya recibido presiones por parte del gobernador Luis Miguel Barbosa, a la par de aplaudir las acciones que ha emprendido el mandatario en la entidad.

Una de éstas es la inversión de más de 4 mil millones de pesos en el campo y otra cifra similar en el rubro de seguridad para el estado.

“Yo no he sentido ningún tipo de presión si lo tuviera ya lo hubiera denunciado. He encontrado sensibilidad para atender los temas”.