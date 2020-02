QUÉPASA: Harvey Weinstein, culpable por acto sexual criminal y violación

Este lunes, el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue declarado culpable de acto sexual criminal y violación por el jurado encargado del caso en Nueva York, EE.UU.



Weinstein enfrentaba cinco cargos de abusos sexuales ante la Corte de Nueva York. El productor de cine fue declarado no culpable de los dos delitos más graves: agresión sexual depredadora y violación en primer grado.



La agresión sexual ocurrió en 2006 contra la asistente de producción Mimi Haleyi. Por su parte, Weinstein es acusado de violación a una aspirante a actriz en una habitación de hotel de la ciudad de Nueva York en 2013, según reportó la agencia AP.



El magnate, de 67 años, siempre se declaró inocente. Aunque no ha subido al estrado durante su juicio, en las diferentes comparecencias y en entrevistas siempre ha dicho que hubo sexo pero consentido. La líder de su equipo de defensa, la abogada Donna Rotunno habla de “un pecado de infidelidad” y ha colocado en la picota a las acusadoras. “Nunca he sufrido una agresión sexual porque no me he puesto en situación”, frase más que clara de que fueron ellas las que entraron en el juego. La fiscalía lo describió como un depredador sin alma para el que las mujeres sólo eran material desechable.



El jurado, integrado por siete hombres y cinco mujeres sólo les ha dado la razón en parte, aunque Weinstein sale peor parado. Le espera la prisión, salvo milagro.



El juicio arrancó el pasado 6 de enero con la elección del jurado que está compuesto por siete hombres y cinco mujeres. El 22 de enero, Fiscalía y defensa presentaron sus argumentos iniciales y comenzaron a llamar a los testigos.



El jurado se retiró a deliberar el pasado martes, después de que los pasados días 13 y 14, los abogados y los fiscales presentaran sus alegatos finales en favor y en contra del rey midas del celuloide.