Spinoff The Walking Dead: World Beyond estrena tráiler

The Walking Dead: World Beyond, el segundo spin-off de la ficción de AMC, ha estrenado un nuevo adelanto que anticipa el destino de los jóvenes personajes de la serie, nacidos después del virus zombie que asoló el mundo en The Walking Dead. La serie, creada por Scott M. Gimple y Matt Negrete, llegará el 13 de abril.

En el tráiler aparecen Hope (Alexa Mansour), Iris (Aliyah Royale), Elton (Nicolas Cantu) y Silas (Hal Cumpston) un grupo de jóvenes que emprenden un peligroso viaje para rescatar al padre de las chicas, Leo Bennett (Joe Holt). El principal atractivo de esta nueva historia es precisamente lo jóvenes que son los nuevos supervivientes.

"Lo que adoro de World Beyond es que empieza con un grupo de jóvenes y gente que realmente era muy joven cuando empezó todo. Ahora nos toca a nosotros salvar el mundo', ese es el tono de la serie", contó en su momento Julia Ormond.

En la sinopsis oficial publicada se presentaba precisamente este argumento: The Walking Dead: World Beyond expande el universo de ‘The Walking Dead’, ahondando en una nueva historia y mitología que sigue los pasos de la primera generación nacida en la civilización superviviente del mundo postapocalíptico. En la serie, dos hermanas abandonarán, junto con dos amigos, la seguridad y comodidad de sus hogares, con el fin de emprender una importante búsqueda en la que se enfrentarán a enormes peligros, conocidos y desconocidos, vivos y muertos.

Este es solo uno de los muchos proyectos relacionados con una franquicia que no tiene intención de irse a ninguna parte a pesar del decreciente interés que ha visto la serie principal que lo empezó todo separándose de los cómics de Kirkman.