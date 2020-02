Exhiben escuelas antorchistas globos de cantoya

En un concurso escolar, alumnos de escuelas con representación del Movimiento Antorchista Nacional (MAN) en el municipio de Huitzilan, Puebla, exhibieron decenas de globos de cantoya que aprendieron a elaborar entre sus actividades académicas.

Los globos de papel china, también conocidos como globos de cantoya adornaron en panorama del municipio poblano, como una muestra del trabajo organizado por Antorcha Magisterial.

Tito Ramírez García, responsable del trabajo estudiantil en el municipio, destacó que los globos fueron elaborados por niños y jóvenes que participan en los talleres que imparten maestros antorchistas con el objetivo de desarrollar en los estudiantes habilidades para la creatividad, trabajo en equipo y pensamiento lógico, útiles; por ejemplo, en la asignatura de matemáticas.

García Ramírez agradeció la participación de las instituciones y llamó a los maestros a continuar en el proyecto de Antorcha Magisterial que busca que los jóvenes no solo se preparen académicamente, sino que practiquen actividades culturales y deportivas para una educación integral.

“Hay una situación de verdadera descomposición en gran parte del país y de la sociedad mexicana y eso se debe fundamentalmente al hecho de que a los jóvenes no se les educa con valores, no en valores si no con valores y los valores se promueven a través de la práctica de la cultura y del civismo en nuestro país, por eso en las escuelas es tan importante promover la tradición de la cultura”, finalizó.