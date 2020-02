Bon Jovi regresa oficialmente con el primer single del que será su decimoquinto álbum. El tema lleva por título 'Limitless' y sirve como adelanto del disco, titulado sencillamente 'Bon Jovi 2020' y que llegará el 15 de mayo.

'Bon Jovi 2020' incluirá también 'Unbroken', tema principal del documental 'To be of service' estrenado el pasado otoño.

Para promocionar el álbum, la banda arrancará el 10 de junio una gira norteamericana con Bryan Adams como invitado especial.