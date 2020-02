El mensaje de Millie Bobby Brown en su cumpleaños 16

La estrella de la serie Stranger Things, Millie Bobby Brown, celebró este miércoles su cumpleaños número 16 con un duro peso en su espalda. Y es que para la actriz no ha sido nada fácil su crecimiento en la pantalla.

Miles de críticas, titulares que juzgan su apariencia y mucho estrés han sido algunas de las situaciones que ha tenido que enfrentar a su corta edad.

Así lo confesó en su cuenta Instagram, donde publicó un emotivo video titulado “The Truth About Millie Bobby Brown”. Además agregó un poderoso mensaje al mundo.

“Siento que el cambio necesita suceder no solo para esta generación sino para la próxima. Nuestro mundo necesita amabilidad y apoyo para que los niños crezcamos y tengamos éxito”, comienza diciendo la joven quien refleja una gran madurez apenas a sus 16 años

La actriz fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la UNICEF en 2018. En este cargo, busca promover una mayor conciencia en pro de los derechos de los niños y adolescentes.

Asimismo, aboga para que se faciliten espacios para que crezcan en ambientes sanos, lejos de la violencia, el acoso escolar y la pobreza, según nota de prensa de la organización. Es por ello y por su experiencia que habla con propiedad y envía esta reflexión a la sociedad.

“Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que finalmente me han causado dolor e inseguridad. Pero nunca seré derrotada”, expresó la adolescente, famosa por su papel como “Eleven” en la serie de Netflix.

“Continuaré haciendo lo que amo y difundiendo el mensaje para hacer el cambio. Centrémonos en lo que se necesita cambiar y espero que este video les informe sobre las cosas que suceden detrás de escena de los titulares y las luces intermitentes. No te preocupes, siempre encontraré una forma de sonreír”, concluyó la artista en su publicación.